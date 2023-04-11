Насри — о переходе из «Марселя» в «Арсенал»: я не мог уйти за ноль евро и сказать: «Чао»

Бывший полузащитник французского «Марселя» Самир Насри признался, что не рассматривал вариант с переходом в лондонский «Арсенал» на правах свободного агента, так как чувствовал свой долг перед провансальцами.

«Я был в долгу перед «Марселем». Я мог бы бесплатно перейти в «Арсенал», как это сделали многие другие игроки, но для меня такой вариант был невозможен. Это мой город, мой клуб, я тренировался там, я не мог уйти за ноль евро и сказать: «Чао, я использовал тебя». Это было невозможно, я должен был продлить контракт и выплатить компенсацию клубу», — приводит слова Насри «твиттер» BeFootball.

Насри перешёл в «Арсенал» из «Марселя» в 2008 году. Лондонский клуб заплатил за французского полузащитника € 16 млн.

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