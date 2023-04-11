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Рюдигер: на поле я воин, но за его пределами становлюсь клоуном для своих детей

Рюдигер: на поле я воин, но за его пределами становлюсь клоуном для своих детей
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о разнице в своём характере на футбольном поле и за его пределами. Немец признался, что во время матча он чувствует себя воином, а дома с семьёй старается быть клоуном для своих детей.

«Моя мама называла меня воином в детстве. Она говорила, что, если я не буду получать того, что хочу, я должен продолжать сражаться. Я могу удариться головой о стену 10 раз, но буду продолжать добиваться своего. Я очень упрямый воин.

Сейчас всё немного изменилось. На поле я воин, но вне его становлюсь клоуном для своих детей. Жизнь сильно меняется, когда у тебя появляются дети… Я отец и не могу быть воином всю свою жизнь. Так что я клоун для своих детей, да», — приводит слова Рюдигера El Mundo.

Рюдигер («Реал Мадрид») чуть не спас команду в концовке

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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