Пау Торрес назвал главную цель «Вильярреала» на сезон Ла Лиги

Защитник испанского «Вильярреала» Пау Торрес заявил, что главной целью клуба является получение места в еврокубках по итогам сезона, а также оценил работу главного тренера команды Энрике Сетьена.
«Мы клуб, который привык каждый сезон играть в еврокубках. Наша основная задача — играть в Европе каждый год. Это правда, что мы хотим попасть в четвёрку лучших, чтобы снова играть в Европе, принимать участие в соревнованиях высшего уровня, и мы сделаем всё ради этого.
Свист в адрес Сетьена? Команда адаптировалась к тому, что от нас просил тренер. Он очень силён психологически и предложил свою идею, прекрасно понимая, что нам нужно. Приятно видеть его в «Вильярреале», — приводит слова Торреса Cadena Ser.
«Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 11 апреля 2023
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