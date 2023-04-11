Хави — о возможном возвращении Месси: фанаты воодушевлены, они скандировали его имя

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.
«Я вижу, что люди очень воодушевлены возможным возвращением Месси, поскольку они скандировали его имя уже два матча подряд.
Прямо сейчас мы сосредоточены на победе в Ла Лиге. После этого мы посмотрим, что произойдёт», – приводит слова Хави Barca Universal.
35-летний аргентинский форвард покинул «Барселону» летом 2021 года, подписав контракт с «ПСЖ». На счету Месси в текущем сезоне 33 матча в составе парижан во всех турнирах. Форвард отличился 18 раз и отметился 18 результативными передачами.
Аргентинец выступал в составе сине-гранатовых 18 лет. Месси играл вместе с Хави за каталонский клуб на протяжении 11 сезонов (с 2003 по 2015 год).
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