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Колосков: отставка Бердыева из «Сочи» — сложная тема. Могу выразить только сожаление

Колосков: отставка Бердыева из «Сочи» — сложная тема. Могу выразить только сожаление
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Отставка Бердыева из «Сочи» – очень сложная тема. Нельзя гадать, почему так произошло – можно уйти в какие-то фантазии. Нужно чётко знать причину, а мы её не знаем.

Единственное – могу выразить только сожаление. Бердыев – очень хороший тренер. Я видел матч «Сочи» – «Динамо», и команда Курбана Бекиевича играла прекрасно. Уже была видна рука тренера, видна организация», – сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Бердыев стал главным тренером сочинской команды в ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала две победы в Российской Премьер-Лиге, над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), а также проиграла «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльям Советов» (1:2). Сейчас «Сочи» идёт в турнирной таблице на девятом месте, набрав в 22 матчах 31 очко.

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