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Осимхен может перейти в «Баварию» летом, в ближайшее время начнутся переговоры

Осимхен может перейти в «Баварию» летом, в ближайшее время начнутся переговоры
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Нигерийский нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен может ближайшим летом присоединиться к мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, руководству «Баварии» очень импонирует 24-летний нападающий, а представители футболиста и сам Осимхен осведомлены об этом. В ближайшие несколько недель могут пройти переговоры о трансфере. Помешать переходу могут только высокая цена нигерийца и желание главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

Осихмен сыграл за «Наполи» 29 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 25 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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