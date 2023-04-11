Колыванов считает реальным переход Пиняева и Тюкавина в «Зенит»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву и нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.
«Зенит» всегда собирал все сливки чемпионата у себя в составе. Они всегда хотят укрепляться, сколько бы качественных игроков у них ни было в составе. Константин Тюкавин и Сергей Пиняев на данный момент одни из самых перспективных наших игроков в РПЛ. Их переход вполне реален, потому что «Зенит» всегда делает щедрое предложение, поэтому выбор здесь исключительно за футболистами. Другое дело, что они сейчас находятся на своём месте, оба играют в основном составе — и я бы не советовал им уходить в неизвестность», — приводит слова Колыванова RT.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина в случае ухода легионеров.
- 11 апреля 2023
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