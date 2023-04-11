«Милан» летом хочет подписать форварда, вингера, центрального хавбека и сменщика для Тео
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Руководство итальянского «Милана» хочет подписать форварда, центрального хавбека, вингера и сменщика для левого защитника Тео Эрнандеса этим летом, сообщает Football Italia.
По информации источника, директора «Милана» Паоло Мальдини и Фредерик Массара в данный момент определяются с трансферными планами на следующий сезон.
Ожидается, что Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом» ещё на один год, но будущее Златана Ибрагимовича находится под вопросом, и в клубе считают необходимым подписать ещё одного центрального нападающего. На эту позицию клуб рассматривает Альваро Морату и Жоао Педро из «Уотфорда». Также называется имя Джонатана Дэвида из «Лилля».
Кроме того, «Милан» планирует подписать центрального полузащитника и правого вингера.
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