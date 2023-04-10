«Милан» проявляет интерес к форварду «Арсенала» Балогуну

Боссы «Милана» заинтересованы в подписании форварда Фоларина Балогуна, принадлежащего «Арсеналу», сообщает Calciomercato.

«Россонери» ищут возможность усилить атаку, и Балогун входит в число потенциальных целей. Нападающий оценивается более чем в € 30 млн, и приобрести его будет непросто.

21-летний футболист на правах аренды выступает за «Реймс» и входит в топ-4 бомбардиров Лиги 1 с 18 голами в активе.

В списке других основных кандидатов «Милана» на усиление линии нападения значится форвард «Тигре» Матео Ретеги, на счету которого восемь голов за 10 игр в чемпионате Аргентины в 2023 году. На игрока сборной Италии также претендует «Интер».

Ещё один вариант – Виктор Бонифасе из «Юниона». Его покупка может обойтись «Милану» примерно в € 10 млн. На счету 22-летнего нигерийца семь голов и шесть результативных передач в чемпионате Бельгии в текущем сезоне.

Также «россонери» сохраняют интерес к Ноа Окафору из «Зальцбурга», но не станут покупать его больше чем за € 25–30 млн.