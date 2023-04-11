34-летний ветеран «Торпедо»: ещё годика четыре точно поиграю
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34-летний защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался о своём будущем. Ветеран автозаводцев заявил, что планирует играть ещё минимум четыре года и не будет завершать карьеру даже в том случае, если «Торпедо» не продлит с ним контракт.
«Еще годика четыре точно поиграю, так планирую. Если «Торпедо» не продлит со мной контракт, завершать карьеру точно не буду. Если продлят — хорошо. В чём мой секрет? Я прошёл семь сборов: два с «Торпедо-2» и пять с основной командой. У меня был хоккей, бокс, и всё этой зимой! Я всё умею», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».
Отметим, что Артём Самсонов является воспитанником «Торпедо». В нынешнем сезоне он провёл 23 матча, отдал одну голевую передачу и заработал восемь жёлтых карточек.
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