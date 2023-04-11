Дьяков: было бы интересно посмотреть на Бердыева в «Рубине». Смог бы поднять клуб со дна?

Российский защитник Виталий Дьяков прокомментировал увольнение с поста наставника «Сочи» Курбана Бердыева.

«Для меня, как и для многих, увольнение Бердыева из «Сочи» стало неожиданностью. Тренера уволили слишком быстро, провёл всего пять игр: две победы, три поражения. Наверное, там произошли какие-то внутренние тонкости, о которых пока не разглашается. Я думал, Бердыева берут надолго, хотя бы на полтора года. В концовке сезона «Сочи» не бьётся за верхние позиции, но и вылет не грозит. Поэтому было время на строительство команды на следующий сезон, но его уволили.

Конечно, всегда лучше, когда хороший и качественный тренер работает, тем более такой именитый, как Курбан Бекиевич. Мне кажется, он возглавит кого-то в ближайшее время.

Было бы интересно посмотреть на возвращение Бердыева в «Рубин». Всё-таки это его родная команда. Мне кажется, ему бы там полностью отдали бразды правления, полный карт-бланш. Интересно, смог бы он снова поднять «Рубин» со дна? Как уже сделал однажды, собрав команду по крупицам. Как итог — два чемпионства. В принципе, сейчас ситуация в «Рубине» такая же», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.