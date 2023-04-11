Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Рахимов возглавит «Рубин»

Источник: Рахимов возглавит «Рубин»
Комментарии

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов возглавит «Рубин». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, специалист договорился об условиях сотрудничества с клубом. С большой долей вероятности клуб объявит о назначении завтра.

«Рубин» (47) занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Балтика» (52) возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Енисей» (43) располагается на третьем месте. «Алания» (41) занимает четвёртую позицию во втором по силе российском дивизионе.

58-летний Рахимов ранее работал главным тренером московского «Локомотива», пермского «Амкара», грозненского «Ахмата» и «Уфы», которую покинул в апреле 2021 года.

Материалы по теме
Талалаев: про амбиции после назначения в «Химки» громких слов говорить не буду

Футболисты «Рубина» падают на матрасы

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023