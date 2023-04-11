Источник: Рахимов возглавит «Рубин»
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Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов возглавит «Рубин». Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, специалист договорился об условиях сотрудничества с клубом. С большой долей вероятности клуб объявит о назначении завтра.
«Рубин» (47) занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Балтика» (52) возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Енисей» (43) располагается на третьем месте. «Алания» (41) занимает четвёртую позицию во втором по силе российском дивизионе.
58-летний Рахимов ранее работал главным тренером московского «Локомотива», пермского «Амкара», грозненского «Ахмата» и «Уфы», которую покинул в апреле 2021 года.
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