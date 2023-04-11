Агент Оздоева: Магомед готов задержаться в «Фатихе», он вырос здесь как футболист

Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника команды «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, заявил, что футболист готов остаться в турецком клубе.

«У любого профессионального спортсмена, у которого есть хоть малейшие амбиции, есть установка добиваться большего. Оздоев здесь не исключение. Играет, получается в определённом чемпионате, в определённой команде. Да, к нему проявляют интерес другие клубы, но нюанс состоит в том, что у него контракт рассчитан на год с лишним. Поэтому вопрос в том, насколько эти интересы совпадут с интересом его сегодняшнего клуба.

Магомед готов задержаться в «Фатихе»? Его устраивает такой расклад. С приходом Пирло строится новая команда. С августа прошло не так много времени – практически полгода всего, но плоды совместной работы тренерского штаба и футболистов уже видны. Допустим, если на следующий год, когда закончится этот сезон, ничего в команде не изменится, возможно, это только пойдёт на пользу. И по качеству игры, и по результатам.

Пока у Магомеда приоритет на футбольное развитие. За последние месяцы многое произошло: он поменял клуб, сменил позицию. Он правильно сделал, что выбрал Турцию и не поехал в Саудовскую Аравию. Даже за этот небольшой срок он вырос как футболист», — приводит слова Гаргаева Metaratings.