Агент Оздоева: Магомед стал играть ближе к чужим воротам, поэтому результативность выросла

Анзор Гаргаев, представляющий интересы российского полузащитника команды «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, назвал причины возросшей результативности футболиста. Накануне Оздоев забил единственный мяч своей команды в домашнем матче 28-го тура чемпионата Турции с «Фенербахче» (1:2).

«Оздоев играл неплохо, сумел отличиться в первом тайме. Игра была интересной, учитывая, что «Фенербахче» борется за чемпионство и обладает серьёзным составом. Это быстрая, дисциплинированная команда, которая хорошо держит мяч.

Оздоев стал ближе к чужим воротам играть, ему тренер чуть поменял позицию. Он в «Зените» играл на позиции опорного полузащитника, а здесь – чуть ближе к чужим воротам, поэтому и повысилась результативность. У него хорошо получается играть на этой позиции, он является одним из лидеров команды. Команда пытается играть в созидательный футбол, разыгрывать до верного, у них всё получается», – приводит слова Гаргаева Metaratings.

Всего в текущем сезоне на счету Оздоева пять голов и одна результативная передача в 25 матчах чемпионата Турции.