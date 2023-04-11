Мамардашвили интересен нескольким европейским клубам. Голкипер намерен покинуть «Валенсию»

Грузинский голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили привлёк внимание сразу нескольких европейских топ-клубов и может сменить команду уже ближайшим летом.
Агент 22-летнего вратаря был в Англии на прошлой неделе и встречался с представителями «Челси», «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Лестера», который считается фаворитом в борьбе за трансфер игрока. «Атлетико», «Монако» и «Милан» также рассматривают вариант с переходом Мамардашвили. Сам игрок нацелен покинуть «Валенсию», и ожидается, что клуб не станет препятствовать уходу вратаря, если получит за него € 34 млн, сообщает 90min.
22-летний Мамардашвили выступает за «Валенсию» с 2021 года. В текущем сезоне Георгий принял участие в 32 матчах в составе испанского клуба во всех турнирах.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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