Дьяков — о назначении Талалаева в «Химки»: пытаются зацепиться за последний вагон поезда

Российский защитник Виталий Дьяков высказался о назначении Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».
«В «Химках» всё очень быстро меняется: только назначили одного — пришёл другой. Сейчас они пытаются зацепиться за последний вагон поезда в надежде хотя бы на стыки. Но им уже мало что поможет. Талалаев — эмоциональный тренер, может устроить встряску, но в «Торпедо» у него это не получилось. Получится ли в «Химках» — посмотрим.
Сложно сказать, оправдается ли контракт на пять лет. Талалаев нигде долго не работал. Но если отработает, выполнит весь контракт — хорошо. Удачи ему. Если он заинтересован в этом проекте — ради бога. Но если команда вылетит, то её дальнейшее существование станет загадкой», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 11 апреля 2023
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