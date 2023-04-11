Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьяков — о назначении Талалаева в «Химки»: пытаются зацепиться за последний вагон поезда

Дьяков — о назначении Талалаева в «Химки»: пытаются зацепиться за последний вагон поезда
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник Виталий Дьяков высказался о назначении Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».

«В «Химках» всё очень быстро меняется: только назначили одного — пришёл другой. Сейчас они пытаются зацепиться за последний вагон поезда в надежде хотя бы на стыки. Но им уже мало что поможет. Талалаев — эмоциональный тренер, может устроить встряску, но в «Торпедо» у него это не получилось. Получится ли в «Химках» — посмотрим.

Сложно сказать, оправдается ли контракт на пять лет. Талалаев нигде долго не работал. Но если отработает, выполнит весь контракт — хорошо. Удачи ему. Если он заинтересован в этом проекте — ради бога. Но если команда вылетит, то её дальнейшее существование станет загадкой», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Тарханов: «Химки» подписали Талалаева на пять лет, потому что точно вылетят в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023