Энцо Фернандес: мы не боимся «Реала»

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес высказался о мадридском «Реале» перед первым матчем команд в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Фрэнк Лэмпард рассказал нам историю о том, как он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, когда команда переживала тяжёлые времена. Мы не боимся мадридского «Реала». Мы испытываем большой трепет, потому что нас ждёт большой футбольный матч, и мы знаем, какими качествами обладают наши соперники. Мы постараемся держать их далеко от ворот с помощью наших защитников», — цитирует Фернандеса пресс-служба УЕФА.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» пройдёт завтра, 12 апреля, в Мадриде. Встреча начнётся в 22:00 мск. Ранее сообщалось, что Жоау Феликс заинтересован в том, чтобы остаться в «Челси» после окончания этого сезона.