Баранник высказался о возможном переходе Тюкавина, Пиняева и Дивеева в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал слухи о переходе нападающих Константина Тюкавина и Сергея Пиняева, а также защитника Игоря Дивеева в клуб из Санкт-Петербурга.

«Если эти трансферы состоятся, интрига в чемпионате умрёт окончательно? У нас и сейчас интриги в чемпионате нет. Много раз «Зенит» брал молодых игроков, на которых делали ставку, а они не выстреливали. Прийти в клуб и заиграть в нём — это разные вещи. Если эти трансферы состоятся, то возникнет двоякая ситуация. Если «Зенит» будет отстаивать честь российского футбола на европейской арене, то это одно дело. Внутри чемпионата от этого конкуренция точно не станет сильней.

Почему руководство сине-бело-голубых не верит в своих молодых игроков? Значит, у этих футболистов равные уровни подготовки. Странно, что в городе, где есть одна большая команда, на которую все молятся, талантливые молодые игроки стали редкостью.

Уход Малкома будет означать возникновение реальной борьбы за чемпионство в следующем сезоне? Если молодые ребята, которых вы назвали, придут в клуб, а иностранцы покинут его, то «Зенит» намного слабее не станет. Возможно, даже наоборот. Для ребят это будет престижно. «Зенит» останется ведущей командой страны», — приводит слова Баранника «Евро-Футбол.Ру».