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«Бенфика» — «Интер» 0:2, результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года

«Интер» обыграл «Бенфику» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
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В Лиссабоне завершился первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» принимала «Интер». Встреча завершилась победой «Интера» со счётом 2:0.

На 51-й минуте матча Николо Барелла вывел «Интер» вперёд. На 81-й минуте в ворота «Бенфики» был назначен пенальти за игру рукой, который реализовал Ромелу Лукаку.

На стадии 1/8 финала «Интер», вышедший со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией» (Пльзень), справился с другой португальской командой — «Порту».

«Бенфика» в 1/8 финала оказалась сильнее «Брюгге». Португальская команда вышла в плей-офф с первого места в группе с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби» из Хайфы.

Ответный матч пройдёт в Милане 19 апреля. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с «Наполи» или «Миланом».

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Барелла – 51'   0:2 Лукаку – 82'
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