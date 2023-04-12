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«Нас жестоко наказали». Тухель прокомментировал разгромное поражение «Баварии» от «Сити»

«Нас жестоко наказали». Тухель прокомментировал разгромное поражение «Баварии» от «Сити»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что команда не заслуживала разгромного поражения в матче с «Манчестер Сити».

«Я вообще не согласен с результатом – нас наказали в тех фазах, где мы были лучше. Нас просто жестоко наказали сегодня.

Мне казалось, что мы очень хорошо играли до счёта 0:2. Не хочу говорить о результате. Я видел очень хорошее выступление до 70-й минуты.

Полагаю, что мы заслужили забить хотя бы один гол и пропустили один-два лишних мяча. Нашим игрокам немного не хватило уверенности и готовности.

Конечно, результат горький для нас, но сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как парни выступали. Даже если это прозвучит странно, я получил массу удовольствия», – приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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