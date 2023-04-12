Киммих — о поражении в матче с «Манестер Сити»: это очень больно
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).
«Это очень больно. Первые 60 минут игры были очень хороши. После второго пропущенного гола у нас стало больше ошибок, и мы подарили сопернику много шансов. Вечпр получился тяжёлым», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.
Напомним, накануне состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Матч завершился победой английского клуба со счётом 3:0. Таким образом, мюнхенцы пропустили больше, чем за все предыдущие игры в этом сезоне Лиги чемпионов.
Ответная встреча пройдёт 19 апреля в Мюнхене.
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