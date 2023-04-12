Новиков: думаю, Дивеев выберет вариант в Италии, а не «Зенит»

Бывший голкипер московского ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал возможный переход защитника армейцев Игоря Дивеева в «Зенит» или итальянский клуб.
«Нужно, конечно, смотреть, какие у него будут предложения по факту. Итальянский чемпионат всегда считался одним из лучших в мире. Думаю, если у него действительно будет предложение от итальянских команд, то он выберет этот вариант, а не «Зенит».
«Зенит» — топовая команда, но всё будет зависеть от Дивеева, это будет только его решение. Но попробовать свои силы в Серии А мечтает каждый футболист, да и наших игроков очень мало в ведущих чемпионатах Европы. В Италии всегда отлично строили оборонительную игру, среди итальянцев много великолепных вратарей и защитников. Пожелаю Игорю удачи, если он действительно решит попробовать свои силы в Серии А», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
Ранее сообщалось об интересе к Дивееву некоторых итальянских клубов, в том числе «Наполи» и «Венеции», а также санкт-петербургского «Зенита».
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