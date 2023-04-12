Рашид Рахимов стал главным тренером «Рубина»

На должность главного тренера «Рубина» назначен российский специалист Рашид Рахимов. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Рахимов работает тренером с 2002 года. Он возглавлял австрийскую «Адмиру Ваккер», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу».

«Добро пожаловать, Рашид Маматкулович!» — написано в заявлении «Рубина».

Сегодня, 12 апреля, было объявлено о расторжении трудового договора с предыдущим главным тренером команды Юрием Уткульбаевым.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 26 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 53 очка. В ближайшем туре казанский клуб встретится с ярославским «Шинником». Матч состоится 15 апреля.