Полузащитник «Динамо» Макаров: молодым футболистам в России только сейчас начали доверять

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказал мнение, почему молодым российским футболистам не хватает уверенности, в отличие от англичан, испанцев и немцев.

«Скорее всего, из-за менталитета. У нас он совсем другой. Им доверяют с раннего возраста, их могут подпускать в главную команду и в 15 лет. А здесь только в последние пару лет началось, что ребята 18-летние играют в стартовом составе. Раньше такого не было. Если посмотреть составы команд пару лет назад, открываешь — там играют за 30, под 30 лет. Молодым только сейчас начали доверять», — сказал Макаров в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Макаров провёл 20 матчей, забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника восемь матчей в Фонбет Кубке России, в которых он отметился двумя голами.