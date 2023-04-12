Александр Кержаков: я не очень хорошо назвал Спаллетти двуличным человеком

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков вспомнил, как называл тренера Лучано Спаллетти двуличным.
«Я так не очень хорошо назвал Спаллетти двуличным человеком. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Ситуация сама иногда вынуждает тренера быть двуличным. Он тебе говорит, что ты хороший игрок, потом идёт и говорит руководству, что ты плохой игрок. Но тем самым, может быть, он хочет тебя поддержать. Или дать тебе какой-то шанс, чтобы ты работал, больше доказывал. Ты об этом узнаёшь, думаешь: мне он сказал одно, а там говорил другое — он двуличный человек, вообще нехороший. А по факту у него были какие-то другие цели. Это пример, не знаю, насколько было так.
Я не помню конкретно, почему назвал его так. Наверное, были какие-то ситуации, когда он относился к одному футболисту так, а к другому в данной же ситуации по-другому — просто полярно. Наверное, он больше знал и углубился в тот момент в личности футболистов», — сказал Кержаков в видео в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.
- 12 апреля 2023
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