Юрий Уткульбаев обратился к болельщикам «Рубина»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев обратился к болельщикам после ухода с должности.
«Спасибо за предоставленную возможность поработать главным тренером нашего ведущего клуба республики. Спасибо нашим замечательным болельщикам за поддержку на каждом нашем матче, в том числе на выездных. Эта поддержка чувствовалась, и она нам очень помогала. Желаю «Рубину» успехов и выполнения задачи. Уверен, что всё получится!» — приводит слова Уткульбаева пресс-служба казанского клуба.
Юрий Уткульбаев возглавлял «Рубин» с ноября 2022 года. В восьми матчах Мелбет Первой лиги казанский клуб под его руководством ни разу не проиграл: одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью. Сегодня, 12 апреля, команду возглавил Рашид Рахимов.
«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 26 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 53 очка.
- 12 апреля 2023
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