Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Совместную заявку на проведение Евро-2028 подали Федерации футбола Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии. Кроме этого, была принята заявка от Турции. Турецкая федерация футбола направила заявку и на проведение чемпионата Европы 2032 года. На проведение Евро-2032 ещё претендует Италия. Заявки России на проведение двух турниров ранее были отклонены.
Отмечается, что в ближайшие месяцы администрация УЕФА рассмотрит каждую заявку, а Исполнительный комитет УЕФА проголосует за право проведения обоих турниров в октябре.
Напомним, чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии.
- 12 апреля 2023
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