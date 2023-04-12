Бышовец: напряжённой ситуации за титул не будет, даже если «Ростов» обыграет «Зенит»

Прославленный советский футболист и тренер Анатолий Бышовец высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге. В следующем туре между собой сыграют «Ростов» и «Зенит» — команды, занимающие второе и первое место соответственно.
«В тройке РПЛ по итогам сезона вижу те команды, которые находятся там сейчас — «Зенит», «Ростов» и «Спартак». Возможно, также в борьбу за третье метро подключится ЦСКА. А соперничество «Ростова» и «Спартака» будет очень сложным для первых.
Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», напряжённой ситуации в борьбе за титул не случится. Матч петербуржской команды с «Локомотивом» оставил хорошие впечатления. И при этом нельзя ожидать стопроцентной стабильности у преследователей», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 12 апреля 2023
-
20:40
-
20:39
-
20:35
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:10
-
19:10
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:13
-
17:58
-
17:56
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:37
-
17:30
-
17:25