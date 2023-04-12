Бышовец: напряжённой ситуации за титул не будет, даже если «Ростов» обыграет «Зенит»

Прославленный советский футболист и тренер Анатолий Бышовец высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге. В следующем туре между собой сыграют «Ростов» и «Зенит» — команды, занимающие второе и первое место соответственно.

«В тройке РПЛ по итогам сезона вижу те команды, которые находятся там сейчас — «Зенит», «Ростов» и «Спартак». Возможно, также в борьбу за третье метро подключится ЦСКА. А соперничество «Ростова» и «Спартака» будет очень сложным для первых.

Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», напряжённой ситуации в борьбе за титул не случится. Матч петербуржской команды с «Локомотивом» оставил хорошие впечатления. И при этом нельзя ожидать стопроцентной стабильности у преследователей», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.