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Колыванов: у ЦСКА прекрасный тренер и команда укомплектована, но чего-то им не хватает

Колыванов: у ЦСКА прекрасный тренер и команда укомплектована, но чего-то им не хватает
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Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов высказался о ситуации в Российской Премьер-Лиге.

«Вижу «Зенит» на первом месте по итогам сезона РПЛ. Второе и третье место разделят между собой «Спартак» и «Ростов». ЦСКА может побороться за тройку, но их штормит. Не знаю, чего от ЦСКА ожидать — вроде команда хорошо укомплектована и тренер прекрасный, но чего-то им не хватает», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит» (54). Следом располагаются «Ростов» (45) и «Спартак» (42). На четвёртом месте идёт ЦСКА (41). Действующим победителем РПЛ является «Зенит», побеждающий в турнире непрерывно с 2018 года.

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