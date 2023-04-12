Ролан Гусев: я бы не обесценивал тренерский талант Семака

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«Многое видно по работе Сергея, по тому, как футболисты выполняют его требования. Понятно, что футболисты играют огромную роль в достижении результата, но я не согласен, что у любого тренера получилось бы. Поверьте, с иностранцами очень непросто работать и находить общий язык. Были Манчини, Луческу, которые по статусу и опыту выше Семака, но у них не получилось.
У Сергея получается быть лучшим на протяжении пяти лет, я бы не обесценивал его тренерский талант. Для меня ключевой показатель – самоотдача футболистов, особенно бразильцев, которые играют с таким рвением и азартом. В таких ситуациях тренерская рука всегда играет свою роль», — приводит слова Гусева Metaratings.
- 12 апреля 2023
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