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Ролан Гусев: я бы не обесценивал тренерский талант Семака

Ролан Гусев: я бы не обесценивал тренерский талант Семака
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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Многое видно по работе Сергея, по тому, как футболисты выполняют его требования. Понятно, что футболисты играют огромную роль в достижении результата, но я не согласен, что у любого тренера получилось бы. Поверьте, с иностранцами очень непросто работать и находить общий язык. Были Манчини, Луческу, которые по статусу и опыту выше Семака, но у них не получилось.

У Сергея получается быть лучшим на протяжении пяти лет, я бы не обесценивал его тренерский талант. Для меня ключевой показатель – самоотдача футболистов, особенно бразильцев, которые играют с таким рвением и азартом. В таких ситуациях тренерская рука всегда играет свою роль», — приводит слова Гусева Metaratings.

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