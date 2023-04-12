Мбаппе: следующая цель? Выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не планирует покидать парижский клуб в ближайшие годы. Француз, являющийся трансферной целью мадридского «Реала», ставит перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов в футболке парижан.
«Следующая цель? Выиграть Лигу чемпионов. Я уже играл в финале, полуфинале, четвертьфинале и 1/8 финала этого турнира. Я мечтаю об этом трофее. Мне важно выиграть его. Надеюсь, это случится скоро. Клуб? Я парижанин, и у меня есть контракт. Конечно, с «ПСЖ», — заверил Мбаппе в интервью каналу France 3.
Напомним, «ПСЖ», цвета которого защищает Мбаппе, в текущем сезоне вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Парижане дважды уступили мюнхенской «Баварии» — 0:1 дома и 0:2 на выезде.
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