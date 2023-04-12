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Гол Беннасера позволил «Милану» одолеть «Наполи» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Гол Беннасера позволил «Милану» одолеть «Наполи» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
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Сегодня, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались итальянские «Милан» и «Наполи». Игра проходила в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Судейскую бригаду возглавлял Иштван Ковач (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Матч завершился минимальной победой хозяев поля со счётом 1:0. На 40-й минуте полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер результативным ударом завершил контратаку своей команды. Этот гол остался единственным в матче.

В середине второго тайма, на 74-й минуте, «Наполи» остался в меньшинстве. Две жёлтые карточки в течение пяти минут заработал полузащитник гостей Андре Замбо Ангисса. Он пропустит ответную встречу, которая пройдёт 18 апреля.

Напомним, в 1/8 финала «Милан» по сумме двух матчей прошёл английский «Тоттенхэм Хотспур» – 1:0. «Наполи», в свою очередь, оказался сильнее немецкого «Айнтрахта» с общим счётом 5:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Беннасер – 40'
Удаления: нет / Замбо Ангисса – 74'
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