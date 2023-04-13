Юрий Сёмин: Миранчуку лучше всего оставаться в Италии, он уже знает этот чемпионат

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Алексей уже зрелый футболист, сам определит, как дальше развивать свою карьеру. В «Торино» он хорошо играет, выходит в стартовом составе. Как руководство клуба поступит с ним — не знаю: будут выкупать или нет? Это их внутренняя кухня. Думаю, ему лучше всего оставаться в Италии, он уже знает этот чемпионат», — приводит слова Юрия Сёмина «РБ Спорт».

Российский полузащитник отдан в аренду из «Аталанты» в туринский клуб до лета 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука, но недавно появилась информация, что руководство «Торино» считает сумму выкупа завышенной и не готово приобретать права на футболиста. у «Аталанты» за € 13 млн. Российский полузащитник может покинуть туринский клуб по окончании текущего сезона. Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Миранчук отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами в 23 сыгранных матчах.