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Кассано: Моуринью хотел бы быть Гвардиолой, но не станет им даже в мечтах

Кассано: Моуринью хотел бы быть Гвардиолой, но не станет им даже в мечтах
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано выступил с критикой в адрес главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

«Для меня Моуринью ноль, и играет в непристойный футбол. «Рома» побеждает или проигрывает, но их футбол всегда одинаков. Они не делают даже трёх пасов. Он феномен и хотел бы быть Гвардиолой, но не станет им даже в мечтах. «Рома» играет в футбол 20-летней давности. Он выиграл кубок с «Ромой», он может выиграть всё, что захочет, но в Риме он ведёт себя непристойно, вызывает катастрофы, игроки хотят уходить.

Я ничего не выигрывал в «Интере» и не хочу ничего выигрывать, мне не интересны титулы, я всегда играл чтобы развлечь болельщиков», — приводит слова Кассано Fanpage.it.

На данный момент «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 29 очков.

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