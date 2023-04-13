«Милан», «Монако» и «Лилль» заинтересованы в форварде «Арсенала» Балогуне — Footmercato

Несколько европейских клубов заинтересованы в приобретении нападающего лондонского «Арсенала» Фоларина Балогуна, выступающего в текущем сезоне на правах аренды за «Реймс». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, некоторый интерес к Балогуну исходит от итальянского «Милана», но более конкретную заинтересованность проявляет французский «Лилль», который может рассматривать американца в качестве замены канадскому форварду Джонатану Дэвиду. Также за футболистом «Арсенала» следит «Монако», которому может понадобиться игрок на замену Виссаму Бен-Йеддеру.

21-летний Балогун сыграл за «Реймс» 31 матч в текущем сезоне, отметившись 19 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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