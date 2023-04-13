Вратарь «Химок» Митрюшкин рассказал, чему научился за время выступления в Германии

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин рассказал, чему его научил опыт выступлений в Германии. Напомним, вратарь играл за «Динамо» из Дрездена и «Фортуну» из Дюссельдорфа. Ранее воспитанник московского «Спартака» также выступал за швейцарский «Сьон».

«Есть ли у меня рефлексия из-за того, как складывалась моя карьера? Вратарский возраст у меня ещё небольшой, всё впереди. У каждого свой путь. Моя цель — играть каждую неделю в основном составе. Что мне дала Германия? Я там прибавил в игре ногами. Это опыт, пусть я там и не так много матчей сыграл. Посмотрел чемпионат, посмотрел страну. Не считаю, что это был неправильный выбор», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.