В «Фатих Карагюмрюк» заявили, что не будут продавать Магомеда Оздоева

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын заявил, что турецкий клуб не рассматривает вариантов расставания с российским полузащитником команды Магомедом Оздоевым. В клубе считают его лидером и важным игроком.
«До сегодняшнего момента было несколько слухов, что некоторые клубы заинтересованы в Магомеде Оздоеве. Но нам не приходили предложения по Магомеду. Однако это очень важный игрок для нас, у него контракт ещё год, он наш лидер. Да, есть заинтересованность от клубов Турции и Европы, но это только слухи, мы не получали официальных предложений по нему. Но мы и не хотим его продавать, летом мы не отпустим его», — приводит слова Акына ТАСС.
Оздоев забил пять голов и сделал четыре голевых передачи в 26 матчах за «Фатих» в текущем сезоне.
- 13 апреля 2023
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