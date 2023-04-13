Прокуратура завершила расследование о махинациях «Юве». Клуб получит доступ к документам

«Ювентус» на официальном сайте сообщил о завершении расследования прокуратурой дела о возможных финансовых махинациях клуба.

«Федеральная прокуратура FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) уведомила «Ювентус» и некоторых из его нынешних и бывших руководителей о завершении расследования, касающегося «маневрирования заработной платой в сезонах-2019/2020 и 2020/2021», отношений между клубом и некоторыми агентами, а также определённых предполагаемых «партнёрских отношений» между «Ювентусом» и другими клубами. Федеральная прокуратура также на основании предполагаемых нарушений бухгалтерского учёта выдвинула гипотезу о нарушении пункта 1 статьи 4 Кодекса спортивной юстиции.

В силу причин, уже объяснённых, в частности, в годовом финансовом отчёте на 30 июня 2022 года и в консолидированном полугодовом финансовом отчёте на 31 декабря 2022-го клуб считает, что он правильно применил соответствующие международные стандарты бухгалтерского учёта, а также работал в полном соответствии с принципом спортивной лояльности.

Переданное уведомление не является применением дисциплинарных мер Федеральной прокуратурой. Клуб теперь сможет получить доступ к документации и сформулировать свою защиту в соответствии с условиями, предусмотренными Кодексом спортивной справедливости», — говорится в заявлении.