Скандал в Италии. «Рома» и «Лацио» подозреваются в аферах, из-за которых наказали «Юве»

В субботу, 8 апреля, «Лацио» и «Ювентус» сыграют в центральном матче 29-го тура итальянской Серии А. Команды борются за место в Лиге чемпионов: римляне занимают второе место и опережают идущую пятой «Рому» на пять очков, «Юве» — на седьмой строчке. «Старая синьора» отстаёт на шесть очков от «Интера», расположившегося на четвёртом месте. Однако объединяет клубы не только турнирная борьба, но и преследование со стороны органов правосудия. И если «Ювентус» уже давно участвует в судебных разбирательствах, то «Лацио» попал под обвинения недавно. Интересно, что римлян подозревают в тех же нарушениях, что и у «Юве». Новый экономическо-футбольный скандал в Италии?

Италия - Серия А. 29-й тур 08 апреля 2023, суббота. 21:45 МСК Лацио Рим Не начался Ювентус Турин Кто победит в основное время? П1 X П2

La Gazzetta dello Sport опубликовала громкую новость: прокуратуры Рима и Тиволи поручили финансово-экономическому отделу римской финансовой полиции провести обыски в среду, 5 апреля, в офисах трёх клубов Серии А — «Лацио», «Ромы» и «Салернитаны». В частности, под следствие попали владельцы римских команд — Дэн Фридкин («Рома») и Клаудио Лотито («Лацио», отметим, что до 2021-го он также владел «Салернитаной»), спортивный директор «орлов» Игли Таре, экс-спортдир «Салернитаны» Анджело Фабиани, а также экс-президент «джаллоросси» Джеймс Паллотта.

Клаудио Лотито Фото: Marco Rosi/Getty Images

Как подчёркивается в пресс-релизе, финансовая гвардия Италии осуществила обыск «в связи с расследованием приобретения и продажи прав на некоторых игроков». Действия судебной полиции относятся к изучению операций по переходам футболистов, происходивших в клубах в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах. Этап расследования всё ещё продолжается, до вынесения окончательного решения на подозреваемых действует презумпция невиновности. Делами «Лацио» занимается прокуратура города Тиволи, так как именно там юридически зарегистрирован офис «орлов». Руководство клуба обвиняется в преступлениях, указанных в статьях Законодательного декрета (выставление счёт-фактур за несуществующие операции и мошенническое декларирование путём использования счёт-фактур за несуществующие операции) и Гражданского кодекса Италии (преступления, связанные с ложными корпоративными сообщениями).

«Обыски были назначены с целью получения бухгалтерской и небухгалтерской документации, касающейся трансферов спортсменов и, в частности, их контрактов. Расследование, в рамках которого изучаются подписанные соглашения между клубами и отдельными игроками, произведённые платежи, методы, используемые для установления официальной цены продажи и стоимости проданных игроков, будут осуществляться с должной скоростью, чтобы оперативно вынести решение, входящее в компетенцию прокуратуры», — говорится в релизе прокуратуры Рима.

Лотито не обыскивали 5 апреля, однако прокуратура вменяет ему «искусственное завышение оценок стоимости игроков в сравнении с рыночной ценой». Это искажало реальные доходы и расходы «Салернитаны» и «Лацио», происходил фиктивный прирост капитала. Отметим, что Лотито продал клуб из Салерно в декабре 2021 года: по правилам один человек не может владеть двумя клубами Серии А. Клаудио пришлось искать покупателя после выхода «Салернитаны» в высший итальянский дивизион: им оказался Чиро Иерволино. Лично ему прокуратура не предъявляет никаких обвинений.

«Лацио» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В качестве примеров фиктивных переходов в материале La Gazzetta dello Sport приводятся трансферы из «Салернитаны» в «Лацио» Эмануэле Чичерелли, Маттиа Спрокати, Тьяго Касасолы, Маттиа Новеллы и Жан-Даниэля Акпа Акпро. Руководство «орлов» уже выступило с заявлением по поводу ситуации: «Лацио» — это кристально чистый дом, в котором все документы находятся на месте и всегда доступны для всех органов. Мы всегда придерживались перспективы лояльного и тесного сотрудничества, и поэтому любая запрошенная у нас документация будет немедленно предоставлена нами. Тем не менее мы очень уважаем судебную власть, поэтому верим, что быстро развеем любое недоразумение или сомнения в нашем отношении».

Что может грозить клубам?

«Салернитана», вероятно, избежит санкций, так как предполагаемые нарушения совершены предыдущими владельцами. «Рому» и «Лацио» могут оштрафовать, но если прокуратура докажет, что нарушения сыграли важную роль в регистрации перед сезонами Серии А, то клубы могут наказать снятием очков или вовсе понижением в классе. При этом отмечается, что расследование в отношении команды никак не связано с делом «Ювентуса». Напомним, туринцев из-за аналогичного нарушения лишили 15 очков в текущем сезоне Серии А. Интересно, как с учётом существующего прецедента поступят с «Ромой» и «Лацио».