Уткин: «Химки» — это команда, которую любят сердцем, а не головой
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о ситуации в подмосковном клубе «Химки». По мнению Уткина, красно-чёрные — это команда, за которую можно болеть только сердцем, а не головой.
«Не сомневаюсь, что Талалаев может выстроить команду. Но, во-первых, у него характер немножко говнистый, в хорошем смысле слова. Он ведь нигде подолгу не работал. А во-вторых, слова «стратегия» и «Химки» упоминаться в одном предложении не могут, исходя из истории этого футбольного клуба. Руководство в «Химках» не поменяется, но вот в голове руководства настроение меняется очень и очень часто. «Химки» — это команда, которую любят сердцем, а не головой», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
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