Игорь Колыванов — о «Химках»: даже нельзя сказать, что они играют в футбол

Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов высказался о ситуации в подмосковном клубе «Химки». По мнению специалиста, нельзя сказать, что красно-чёрные играют в футбол. Колыванов назвал «Химки» одним из главных претендентов на вылет из РПЛ.

«Внизу таблицы тоже борьба. «Торпедо» взяло технические три очка с «Пари НН» и обыграло «Факел» — шансик появился. Насчёт «Химок»: весь сезон даже нельзя сказать, что они в футбол играют. «Факел», «Пари НН», «Торпедо» и «Химки» — команды, претендующие на вылет», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, недавно «Химки» объявили о назначении на пост главного тренера Андрея Талалаева. Прошлый наставник команды Ринат Билялетдинов успел провести у руля «Химок» всего один матч.