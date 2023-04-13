Игорь Колыванов — о «Химках»: даже нельзя сказать, что они играют в футбол

Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов высказался о ситуации в подмосковном клубе «Химки». По мнению специалиста, нельзя сказать, что красно-чёрные играют в футбол. Колыванов назвал «Химки» одним из главных претендентов на вылет из РПЛ.
«Внизу таблицы тоже борьба. «Торпедо» взяло технические три очка с «Пари НН» и обыграло «Факел» — шансик появился. Насчёт «Химок»: весь сезон даже нельзя сказать, что они в футбол играют. «Факел», «Пари НН», «Торпедо» и «Химки» — команды, претендующие на вылет», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, недавно «Химки» объявили о назначении на пост главного тренера Андрея Талалаева. Прошлый наставник команды Ринат Билялетдинов успел провести у руля «Химок» всего один матч.
- 13 апреля 2023
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