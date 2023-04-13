Источник: Кокорин готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Арисе»

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин готов пойти на снижение уровня заработной платы, чтобы остаться в кипрском «Арисе», за который он выступает сейчас на правах аренды. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, клубы ведут активные переговоры, чтобы удовлетворить желания всех сторон. Зарплата не имеет для российского нападающего большого значения. Всё должно решиться к концу текущего сезона.

В 25 сыгранных за «Арис» матчах 32-летний Кокорин отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Команда россиянина идёт на первом месте в чемпионате Кипра с 63 набранными очками после 30 проведённых встреч. «Арис» опережает ближайшего преследователя на одно очко.