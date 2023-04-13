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Спаллетти: Осимхен на 100% будет готов к ответному матчу с «Миланом»

Спаллетти: Осимхен на 100% будет готов к ответному матчу с «Миланом»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал возможность появления в составе нападающего Виктора Осимхена в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом».

«Осимхен на 100% будет готов к ответному матчу с «Миланом» во вторник. Он будет в составе», – приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Нигерийский нападающий не был доступен в первой четвертьфинальной игре из-за мышечного повреждения. Осимхен вернулся в «Наполи» из расположения сборной с травмой приводящей мышцы левого бедра.

В текущем сезоне на счету нападающего «Наполи» 29 игр во всех турнирах. Нигериец сумел отметиться 25 голами и четырьмя результативными передачами.

Ответный матч между командами в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится во вторник, 18 апреля, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 22:00 мск.

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