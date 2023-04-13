Карпин: не знаю, почему после моих слов возбудился агроном-президент «Оренбурга»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил свои слова про качество поля стадиона «Газовик» в Оренбурге после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Давайте так: где я выражал недовольство? На пресс-конференции я говорил о том, что нужно время для адаптации и привыкания к этому газону. Не знаю, почему так возбудились некоторые люди, например, агроном-президент «Оренбурга».

Еремякин сам сказал, что он — агроном-президент! Мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон, и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам. Как я понял, он ещё и учёный-агроном! Думаю, у него поле было бы всегда в идеальном состоянии. Но, видимо, пока не дошли руки до этого», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».