Карпин: приглашаю главу департамента судейства принять участие в семинаре для арбитров

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пригласил главу судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павла Каманцева посетить специальный семинар для арбитров. Отметим, что мероприятие проводится в Ростове-на-Дону.

«По-моему, попадание мяча в руку в эпизоде с голом «Оренбурга» признали все. Случайно или нет — вопрос не в этом. Если игрок этим воспользовался, а судья не увидел — это проблема судьи. Напрашивается вопрос: почему судья это не увидел? Да, я присутствовал на судейском семинаре. Но как раз там я задавал вопрос: что есть попадание в руку, когда это происходит случайно, а когда нет.

Кстати, на следующей неделе у нас опять будет семинар. Пользуясь случаем, если, конечно, это возможно, хотел бы попросить господина Каманцева как-нибудь добраться до Ростова и принять личное участие в данном мероприятии. Пусть он нам расскажет все правила игры. Например, чем отличается рука, выставленная на три сантиметра, от руки, выставленной на пять, что такое естественное положение, а что нет», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».