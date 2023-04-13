Чинквини: Кокорин не нужен главному тренеру «Фиорентины» на следующий сезон

Бывший менеджер сборной России, итальянец Оресте Чинквини высказался о перспективах российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, выступающего за кипрский «Арис» на правах аренды.
«Кокорин в июне вернётся в «Фиорентину», но он не будет там играть в следующем сезоне, это невозможно. Нужно понимать, что чемпионат Кипра — не самого высокого уровня. Кокорин не нужен мистеру Итальяно в клубе на следующий сезон. Думаю, он может получить ещё один шанс на Кипре или отправиться в аренду в другой клуб. У него остаётся всего год контракта, но «Арис» не сможет его выкупить, они не потянут его зарплату целиком. Так что пока никто не знает, где Александр окажется в следующем сезоне», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 32-летний российский форвард провёл в составе «Ариса» 25 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 800 тыс.
- 13 апреля 2023
-
19:39
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
19:02
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:44
-
18:40
-
18:35
-
18:26
-
18:21
-
18:20
-
18:09
-
18:09
-
17:58
-
17:51
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:33
-
17:31
-
17:13
-
16:54
-
16:47
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:28
-
16:20
-
16:18