Чинквини: Кокорин не нужен главному тренеру «Фиорентины» на следующий сезон

Бывший менеджер сборной России, итальянец Оресте Чинквини высказался о перспективах российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, выступающего за кипрский «Арис» на правах аренды.

«Кокорин в июне вернётся в «Фиорентину», но он не будет там играть в следующем сезоне, это невозможно. Нужно понимать, что чемпионат Кипра — не самого высокого уровня. Кокорин не нужен мистеру Итальяно в клубе на следующий сезон. Думаю, он может получить ещё один шанс на Кипре или отправиться в аренду в другой клуб. У него остаётся всего год контракта, но «Арис» не сможет его выкупить, они не потянут его зарплату целиком. Так что пока никто не знает, где Александр окажется в следующем сезоне», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний российский форвард провёл в составе «Ариса» 25 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 800 тыс.