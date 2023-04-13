Директор «Реала» — о матче с «Челси»: каждый игрок был великолепен, но исход ещё не решён

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо подвёл итоги первого матча с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я доволен игрой команды против отличного соперника. Мы надёжно действовали в обороне, у нас были моменты, и мы обыграли опасного соперника. В целом мы довольны. Теперь нужно отстоять результат.

Каждый игрок в своей роли был великолепен. Вини – впечатляющий игрок, он сражается на протяжении 90 минут, показывает скорость и выходит один на один. Карим вовремя поразил ворота. Невероятный удар Асенсио, Куртуа, хорошо защищённый обороной, но спасающий в критический момент… Наличие в команде лучшего вратаря всегда даёт преимущество.

Анчелотти выиграл всё и обладает завидным послужным списком. Он отлично знает, как нужно играть в таких матчах, он победитель. Иметь в клубе такого человека, как он, – большая честь.

Решён ли исход противостояния? Вовсе нет. У них есть игроки очень высокого качества, и нам придётся провести выдающийся [ответный] матч», – приводит слова Бутрагеньо AS.

В первом матче 1/4 финала на «Сантьяго Бернабеу» мадридский клуб обыграл «Челси» со счётом 2:0.

Ответная игра на «Стэмфорд Бридж» состоится в следующий вторник, 18 апреля, в 22:00 мск.