Анатолий Бышовец: «Химки» и «Торпедо» покинут РПЛ
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Прославленный советский футболист и тренер Анатолий Бышовец предположил, какие команды покинут Российскую Премьер-Лигу по итогам текущего сезона.
«Покинут РПЛ команды, занимающие сейчас два последних места — «Химки» и «Торпедо». «Локомотив» имеет реальные шансы не только выйти из опасной зоны, но и приблизиться к середине таблицы», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
После 22 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» (19 очков) и «Факел» (17 очков) располагаются в таблице в зоне стыковых матчей — на 13-м и 14-м местах соответственно. «Химки» (13 очков) занимают 15-ю строчку в таблице и опережают идущее на последнем месте «Торпедо» (13 очков) по дополнительным показателям.
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