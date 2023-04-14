Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Бучнев: русскоязычного народа в Армении стало намного больше

Вратарь Бучнев: русскоязычного народа в Армении стало намного больше
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь, выступающий за ереванский «Пюник» и сборную Армении, Станислав Бучнев рассказал о наплыве россиян в Армению за последний год.

«Русскоязычного народа стало намного больше вокруг. На улицах обилие славянских лиц, в службах доставки. Ну и многие армяне, которые раньше жили в Москве, Питере, других городах, решили в это время вернуться сюда. Машин на российских номерах заметно прибавилось. Как я понимаю, приезжают те, кто может себе позволить здесь жить, имеют определённый запас денег — на аренду жилья и т. д. В основном это специалисты из сферы IT, которые могут на удалёнке работать из любой точки мира.

Армения — гостеприимная страна. Здесь очень радушный народ. Конечно, ворчали, хотя яро этого не показывали. Говорили: раньше Москва была не резиновой, а теперь — Ереван. Но уже приняли ситуацию как данность. У всех свои трудности возникли. Больше рабочей силы — меньше мест», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Была Москва «не резиновая», а теперь — Ереван». Откуда в сборной Армении русский вратарь
Эксклюзив
«Была Москва «не резиновая», а теперь — Ереван». Откуда в сборной Армении русский вратарь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023