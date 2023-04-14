Вратарь сборной Армении: и россияне, и украинцы — гости. Все ведут себя нормально

Голкипер ереванского «Пюника» Станислав Бучнев рассказал, как в Армении уживаются люди из России и Украины.

«А чего им не ладить? И одни, и другие находятся в третьей стране. И те, и те гости в Армении. Ведут себя нормально — они же хотят здесь жить. Будут вести ненормально — возникнут проблемы: с полицией, местными жителями. Русский язык является точкой соприкосновения для выходцев из разных стран бывшего СССР. Понятно, что всем было бы комфортнее жить дома. Но в сложившейся ситуации трудно найти место лучше, чем Армения. У меня с украинскими одноклубниками отношения не изменились. И я давно здесь, и они», – сказал Станислав Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.